DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa’nın ilk dört maddesine ilişkin olarak, “Bizim için cumhuriyetin temel ilkeleri vazgeçilmezdir” açıklamasını yaptı.

"Gündemimizde yeni anayasa yok"

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan’a konuşan Babacan, “Anayasa, toplumumuzun bir arada yaşama ilkeleridir. Bu nedenle Anayasa tüm geniş toplum kesimlerinin üzerinde anlaştığı bir toplumsal mutabakat metni olmalıdır. Bir yandan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin, bir yandan da yeni anayasanın tartışıldığı bugünlerde partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni anayasa yoktur." dedi.

Babacan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimizde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik değişiklikler vardır. Bu değişiklikler Anayasanın yasama, yargı ve yürütme ile ilgili bazı bölümleri, Meclis İç Tüzüğü, siyasi partiler ve seçim kanunuyla sınırlıdır.

"Biz yeni bir anayasa hazırlamıyoruz"

Biz yeni bir anayasa hazırlamıyoruz. Tartışmaları topluma dayatan, tepeden inmeci bir tavrı kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu bizim demokratik zihniyet anlayışımıza aykırıdır. Nitekim günümüzde yaşadığımız sorunların temelinde baskıcı ve otoriter zihniyet yatmaktadır. Bu bir sistem ve zihniyet sorunudur.

Birkaç gündür yürütülen tartışmalar ışığında parti programımıza alarak açıkça sahiplendiğimiz anlayışımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum.

Ülkemizin gerçek gündemini; işsizliği, yoksulluğu gölgelemek için bizim üzerimizden kurucu değerleri tartışan herkesi de ülkemizin sorunlarını çözecek politikalar üretmeye davet ediyoruz.”

Ne olmuştu?

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'ye konuk olan Babacan, kendilerinin de bir anayasa değişikliği önerisi olduğunu hatırlattı ve bunun yeni bir anayasa yapma çalışması olmadığının altını çizdi.

Şu an Türkiye'de "ciddi çatlaklar" olduğunu belirten Babacan, şu an 'uygun iklimin' olmadığını, ileride "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini söyledi. Babacan'ın bu açıklaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kaynak: T24