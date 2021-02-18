Türkiye'nin Ege'de yeni Navtex ilanına Yunanistan'dan protesto notası

Türkiye'nin TCG Çeşme gemisinin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği hidrografik araştırmalar nedeniyle Ege'de Navtex yayımlanmasından iki gün sonra, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Türk Dışişlerine protesto notası verdiği belirtildi.

Yunanistan'ın Limni, İskiri, Kırlangıç (Limnos, Skyros, Alonnisos) adaları arasındaki bölgede Türkiye'nin hidrografik araştırma başlatmasını protesto ettiğini aktaran Katimerini gazetesi, Navtex ilanının uluslararası suları kapsamasına karşın Atina tarafından geçersiz ve yasadışı olduğu gerekçesiyle kınandığını yazdı.

Habere göre Yunan Dışişleri Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, sözkonusu bölgede Navtex ilanı için İzmir'deki istasyonun yetki sahibi olmadığını söyledi.

Bu gelişmenin tam da Atina ile Ankara arasında istikşafi görüşmelerin başlamasının ardından geldiğine dikkat çeken Papaioannou, görüşmelerin 62. turu için tarih önerisinde bulunduklarını, ama henüz Ankara'dan yanıt alamadıklarını, bununla birlikte martın ilk haftasında yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yunan Hükümet Sözcüsü Christos Tarantilis de böyle bir dönemde Türkiye'nin Ege Denizi'ne araştırma gemisi göndermesini 'gereksiz bir adım' olarak niteledi. Tarantilis "Olumlu havaya uymayan gereksiz bir hareket" ifadesini kullandı.

Sputnik