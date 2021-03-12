Yaptırımlarla mücadelede Rusya ile dayanışma içindeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile Moskova arasında imzalanan “Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Karşılıklı İlişkilerin Temelleri ve İşbirliği İlkeleri Anlaşması”nın 20. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti olarak ‘karşılıklı saygı ve işbirliği’ temelinde Rusya Federasyonu'nu güçlü bir komşu ve dost ülke olarak görüyor ve bu ülke ile tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Liderlerinin ve üst düzey yetkililerin iradesi ışığında, iki ülkenin ortak çıkarlar doğrultusundaki işbirliği bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını da kapsamıştır ve münasebetleri her zamankinden daha güçlüdür.

İran, 'tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla mücadele', 'Batı'nın diğer ülkelerin işlerine müdahalesi', 'üçüncü tarafların Tahran-Moskova ilişkilerinde rol oynamaması' ve 'uluslararası hukuka saygı' konusunda Rusya ile tam bir dayanışma içerisindedir."