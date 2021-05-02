İran'a Çin'den 1 milyon doz korona aşısı ulaştı

IRNA’ya göre, İran Kızılay Derneği Genel Sekreteri Muhammad Hasan Gusiyan Mukaddem, İran'ın Çin Kızılhaçı yoluyla aldığı ve şu ana kadarki en büyük parti olan 1 milyon COVID-19 aşısının Tahran'a ulaştığını duyurdu.

Muhammad Hasan Gusiyan Mukaddem, “Çin Kızılhaçı Derneği üzerinden bugün İmam Humeyni Havalimanı'na bir milyon doz korona aşısı sevkiyatı yapıldı” dedi.

Daha önce, Rusya'dan Sputnik V, Hindistan'dan Kovacxin, Rusya'daki R-Pharm'den Astrazeneca Oxford ve Güney Kore SKBio'den Astrazeneca Oxford dahil olmak üzere dört korona aşısı ülkede acil kullanma izinleri aldılar. Bu sebeple ülkedeki beş korona aşısı, acil kullanım iznine sahipler.

Korona aşılaması yoğun bakım üniteleri sağlık personelinin önceliği ile 9 Şubat 2021 tarihinde başladı.

Ülkede yapılan toplam aşı sayısı 1 milyon 100 bin 917 doza ulaştı.