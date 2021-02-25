Hocalı kurbanları ile dayanışma içindeyiz

İran-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ile beraberindeki heyetin son günlerde gerçekleştirdiği Bakü ziyaretine ilişkin bir bildiri yayınladı.

Dostluk Grubu, Azerbaycan ziyareti sırasında parlamenter diplomasi çerçevesinde sağladığı koordanisyonlar ve sergilediği duruştan dolayı İran Meclisi heyetine teşekkür etti.

İran-Azerbaycan Dostluk Grubu bildirisinde, "Dostluk Grubu ‘diğer ülkelerin toprak bütünlüğü’nü özellikle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki şehirlere ve sivil yerleşim alanlarına yönelik işgalcilik ve askeri saldırılara karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz. Dağlık Karabağ'ın işgali sırasında Hocalı’da yaşanan trajik olayın kurbanları ile dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.