İran'a karşı uygulanan tıbbi ilaç yaptırımları insanlık dışı

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Lavan Jagarian, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran üzerindeki ilaç yaptırımlarına ilişkin, “Bu insanlık dışdır ve insanları rahatsız eden tek taraflı ve yasadışı bir eylemdir.” dedi.

Rusya’nın şimdiye kadar üç kez İran’a korona aşısı gönderdiğini aktaran Jagarian, “Çok taraflı yardıma hazırız” ifadesini kullandı.

Rus büyükelçi İran nükleer anlaşmasının geleceği ile ilgili yöneltilen bir soruya, “Anlaşmanın korunması için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.