Ermeni güçleri Karabağ'da ceset arama çalışmalarını durdurdu

Sputnik'te yer alan bilgiye göre, Ermeni güçleri Dağlık Karabağ'ın güneyindeki çatışma bölgesinde ceset arama çalışmalarını durdurdu.

Ermeni tarafı, ateşkes ilan edilmesinin ardından savaş alanlarından toplam 1490 ceset çıkarıldığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri, çatışmalar sırasında 1746 milisin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda Azeri tarafından 2 bin 783 askerin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın sayıda askerin ise kayıp olduğu bildirilmişti.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.