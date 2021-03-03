Azerbaycan’da “ateş çarşambası” kutlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla resmi ve kitlesel Nevruz kutlamalarının yasaklanmasına rağmen Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan “dört çarşambanın” ikincisi olan ve Anadolu’daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan “ateş çarşambası” dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.

Aliyevler de kutladı

Ateş çarşambası Cumhurbaşkanı İlham Aliyev`in ailesinde de kutlandı. First Lady Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından İlham Aliyev ve kızları ile ateş başındaki fotoğraflarını paylaştı.

Aliyeva, “Sevgili abla ve kardeşler! ateş çarşambanız kutlu olsun!” sözleri ile vatandaşları tebrik etti.

Kaynak: Yeni çağ.info