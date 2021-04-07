Kızıldeniz'de İran'a ait Saviz gemisi hafif zarar gördü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran bandıralı Saviz gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, “Saviz adlı gemi, 6 Nisan Salı günü yerel saatle 06.00 civarında Kızıldeniz'deki Cibuti açıklarında meydana gelen patlama nedeniyle hafif şekilde zarar gördü.” dedi.

Hatipzade, "Saviz gemisi, deniz seyrüsefer güvenliği ve korsanlıkla mücadele etmek için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde konuşlandırıldı. Bu gemi pratikte lojistik ve teknik destek amacıyla bölgede görev yapıyodu, dolayısıyla söz konusu geminin özelliği ve misyonu ile ilgili bilgiler Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne resmi olarak sunulmuştur." ifadelerinde bulundu.

Olayda can kaybının yaşanmadığını aktaran Hatipzade, “Patlamanın nedenini belirlemek üzere teknik çalışmalar yapılmaktadır, ülkemiz bu konuda uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri alacaktır." diye konuştu.

