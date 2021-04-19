Viyana görüşmelerinde bazı ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakanlığı Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Suudi Arabistan ile doğrudan temaslar iddiası

Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan’ın görüştüğüne dair yayınlanan bazı haberlerle ilgili olarak, “İran, Suudi yetkililerle görüşmeleri her zaman memnuniyetle karşılıyor ve bunun iki ülke halkları ve bölgenin çıkarına olduğuna inanıyor” dedi.

Lavrov'un Tahran ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Tahran ziyareti sırasında İran ve Rusya arasında imzalanan belgeler hakkında Hatipzade, “Lavrov’un Tahran ziyaretinde İran ve Rusya arasında kültürel işbirliğine ilişkin bir belge imzalandı. Rusya ile iki paralel belgeyi tamamlamaktayız. Bunun yanı sıra güncellenmiş bir belge üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Viyana görüşmeleri

Viyana görüşmelerini değerlendiren Hatipzade, "Bu görüşmeler teknik ve ABD'nin acımasızca yaptırımlarını kaldırması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararındaki taahhütlerine dönmesi içindir" dedi.

Hatipzade, “Bu görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildi ve doğru yoldayız. Ancak bu, görüşmelerin son aşamaya geldiği anlamına gelmiyor. Müzakerelerin yıpratıcı olmaması için hazırladığımız metinleri sunmaya çalıştık ve diğer taraflardan da hemen ortak örnekler ve metinler sunmasını istedik” ifadelerinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı İran'a geliyor

Hatipzade ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin önümüzdeki Çarşamba günü Tahran’a geleceğini söyledi.

Natanz olayı

Hatipzade, Natanz Nükleer Tesisi’ndeki son sabotaj eyleminin failinin tutuklanmasıyla ilgili bir soruya, “Olayın güvenlik ve istihbarat boyutları yetkili kurumlar tarafından incelenirse daha iyi olur. Bu olay açık bir nükleer terörizmdir ve İran bu konuyu tüm boyutlarıyla sürdürecektir” yanıtını verdi.

İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi ve buna verilen tepkilere ilişkin olarak Hatipzade, “İran nükleer anlaşma çerçevesinde kendi ihtiyaçlarına göre yüzde 60 zenginleştirme yapıyor. İran, ülke topraklarında yapılan terör eylemelerine yanıt olarak buna karar verdi. Ancak bu eylemin karşısında ABD ve Avrupa pratik olarak hiçbir tepki göstermedi. Bu onların iddialarını ortaya sergilemiştir.” şeklinde konuştu.

Irak'ta bloke edilen döviz rezervleri

İran'ın Irak'ta bloke edilen döviz rezervlerinin serbest bırakılmasıyla ilgili bir soruya Hatipzade, “İran Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığı bu tür konularda yorum yapabilir” cevabını verdi.

ABD'nin İran yaptırımları

Hatipzade, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar hakkında şunları kaydetti:

"Nükleer anlaşmanın yanında yeni bir anlaşmamız olmayacak. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu ve dönemsel toplantısı anlaşmayı ihlal eden kişinin dönmesini görüşmek üzere düzenlenmektedir. Elbette ABD yönetiminden bazı işaretler gördük; ancak bizim için önemli olan, elde edilen sonuçtur. ABD yaptırımları kaldırmalı ve taahhütlerine dönmelidir. Ardından İran tarafından doğrulama yapılır ve daha sonra ortak komisyona katılabilir. ABD şu anda nükleer anlaşma ve Ortak Komisyon'un kapılarının arkasındadır.”

Afganistan konulu İstanbul toplantısı

Hatipzade, İran'ın Afganistan konulu İstanbul toplantısına katılıp katlmayacağıyla ilgili olarak, “Sayın Tahiriyan bu sabah Abdullah Abdullah ile İstanbul toplantısı hakkında görüştü. Konuları özenle inceledikten sonra karar vereceğiz” dedi.