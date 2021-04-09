Tuğgeneral Şekarçi, Kızıldeniz'deki gemi olayını değerlendirdi

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, Kızıldeniz'de kazaya uğrayan İran bandıralı Saviz gemisine ilişkin, "Saviz gemisi olayı ile ilgili inceleme tamamlanmadan hiçbir tepki veremeyiz. Bu konuda Fars Körfezi'ndeki hiçbir ülkeyi suçlamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnceleme tamamlandıktan sonra kesinlikle olayın faillerine yanıt veririz." diyen Tuğgeneral Şekarçi, ABD'nin İran'a zarar veren eylemlerde parmağı olduğunu söyledi.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayla ilgili olarak, “Saviz adlı gemi, 6 Nisan Salı günü yerel saatle 06.00 civarında Kızıldeniz'deki Cibuti açıklarında meydana gelen patlama nedeniyle hafif şekilde zarar gördü.” demişti.