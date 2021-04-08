Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmaları devam ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, mecliste çıkarılan nükleer yasa kapsamında bugüne kadar yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 55 kilogram uranyum ürettildiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, "Yasaya göre bir yıl içinde yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 120 kilo uranyum üretilmeliyiz. Neredeyse yolun yarısına yaklaştık ve bu süreç böyle devam ederse 8 aydan daha kısa bir zamanda hedefimze ulaşabiliriz." dedi.

Kemalvendi, şu anda İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin 16 bin SWU olduğunu belirterek, nükleer anlaşma öncesi dönemde bu rakamın 12 bin SWU olduğunu kaydetti.

Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kemalvendi, nükleer yasa kapsamında uranyum zenginleştirme oranının eskisine nazaran önemli ölçüde artacağını söyledi.

Ruhani Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na ilişkin Ruhani, "İran ile nükleer anlaşmada kalan 4 + 1 ülkeleri dün Viyana’da toplandı. Bugün neredeyse tek bir ses duyulmaktadır o da nükleer anlaşmaya taraf olan tüm ülkelerin bu anlaşmadan ve anlaşmanın tamamen uygulanmasından daha iyi bir çözüm yolu olmadığı görüşünde olmasıdır. Bu İran için yeni bir başarıdır." dedi.

İran'ın ABD ile doğrudan veya dolayılı olarak müzakere etmek istediğini belirten Ruhani, “ABD, anlaşmadaki tüm taahhütlerine dönerek pratik adımlar atarsa İran da tüm taahhütlerine geri dönecektir. Bu oldukça mantıklı ve biz bu çağrı ile İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu dünyaya aktarırız. Ek Protokol’ü uygulamayıp yeni ve modern santrifüjleri harekete geçireceğimizi söyledik, ancak tüm bu faaliyetler geçicidir. Karşı taraf taahhütlerine dönerse biz de döneceğiz." ifadelerinde bulundu.

Zarif, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kırgızistan temaslarının ardından Orta Asya turunun üçüncü durağı olan Nur-Sultan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüştü.

Görüşmenin ardıdnan iki bakan “İran-Kazakistan İkili İşbirliği Eylem Planı”na imza attı.

İran'da son 24 saatteki korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 193 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 20 bin 954 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 699'a, vaka sayısının da 1 milyon 984 bin 348'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 177'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 675 bin 891'e ulaştığı bilgisini verdi.