Irak'ta günlük vaka sayısı arttı

Irak medyasına göre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 331 yeni vakanın tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 895 bin 622'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 37 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 14 bin 572'ye ulaştığını kaydetti.

Irak'ta son 24 saatte 5 bin 20 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, toplam 118 bin 670 kişinin ise Covid-19'a karşı aşılandığını aktardı.