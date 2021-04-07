Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Savunma Bakanı Tacik mevkidaşı ile görüştü

Tacikistan Savunma Bakanı General Sherali Mirzo ile beraberindeki heyet bu sabah resmi ziyaret kapsamında Tahran'a geldi.

Sherali Mirzo, Tahran temasları kapsamında İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Tuğgeneral Hatemi, İran'a yönelik uluslararsı silah ambargosunun sona erdiğine göre, Tahran'ın savunma ürünlerinin ihracatında hiçbir sorunu olmadığını kaydetti.

İran'dan Viyana'daki nükleer toplantısı ile ilgli açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 18. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nın bugün İran saatiyle 17.00’de Avusturya'nın başkenti Viyana’da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet bu toplantıya katılacak.

Toplantıda yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili teknik istişareler yapılacak.

Komisyon toplantısı sırasında ayrıca her zaman olduğu gibi İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkelerinin heyet başkanları arasında ikili toplantı düzenlenecek."

İran'da 1 milyon 667 bin 79 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 17 bin 430 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 506'ya, vaka sayısının da 1 milyon 963 bin 394'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 138'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 667 bin 79'a ulaştığı bilgisini verdi.