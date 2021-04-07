İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 193 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 20 bin 954 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 699'a, vaka sayısının da 1 milyon 984 bin 348'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 177'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 675 bin 891'e ulaştığı bilgisini verdi.