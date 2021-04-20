Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a yeni İHA'lı operasyon

Al Masirah TV kanalında yer alan habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülke ordusu ve gönüllü halk birliklerinin insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan’daki “Abha Havaalanı"da önemli bir askeri hedefi vurduklarını duyurdu.

Yahya Seri bu askeri hedefin "Kasıf- K2" tipi İHA ile vurulduğunu söyledi.

Seri, bu operasyonun Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırıları ve kuşatmalarının devam etmesine karşılık olarak yapıldığını belirtti.

Yemen ordusu ve gönüllü halk birlikleri geçtiğimiz Cumartesi günü de Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlemişti.