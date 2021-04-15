Yemen güçleri Aramco tesisini füze ile vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait Aramco petrol tesisi ve askeri noktaları tam isabetle vurduklarını duyuran Yahya Seri, "Aramco ve diğer hedefler 7 adet Sair ve Bedir füzesi ile vuruldu. Allha’a hamdolsun füzeler tam olarak hedefe isabet etti. Aramco'da büyük bir yangın çıktı." dedi.

Seri, 4 insansız hava aracıyla (İHA) Cizan'daki Patriot sistemlerinin bulunduğu üs ve silah deposunu tam isabetle vurduklarını söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırganlığı devam ettiği sürece operasyonların da artarak sürdürüleceğini belirtti.