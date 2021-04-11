Suudi Arabistan'dan Yemen'e yoğun hava saldırısı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in masum halkına karşı cinayetleri durmadan devam ediyor.

Suudi savaş uçakları Yemen’in farklı bölgelerini bir kez daha bombaladı.

Sada vilayetinin Suudi savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılardan en çok etkilendiği açıklandı.

Hava saldırısında iki Yemenli sivil şehit olurken birkaç kişi de yaralandı.

Suudi savaş uçakları ayrıca dün düreniş güçlerinin Marib vilayetinde ilerlemesini yavaşlatmak için bu vilayete hava saldırısı düzenlemişti.