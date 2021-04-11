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11 Nis 2021 09:34

Suudi Arabistan'dan Yemen'e yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan'dan Yemen'e yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen’in Sada vilayetine düzenlediği saldırıda iki Yemenli sivil şehit oldu; birkaç kişi de yaralandı.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’in masum halkına karşı cinayetleri durmadan devam ediyor.

Suudi savaş uçakları Yemen’in farklı bölgelerini bir kez daha bombaladı.

Sada vilayetinin Suudi savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırılardan en çok etkilendiği açıklandı.

Hava saldırısında iki Yemenli sivil şehit olurken birkaç kişi de yaralandı.

Suudi savaş uçakları ayrıca dün düreniş güçlerinin Marib vilayetinde ilerlemesini yavaşlatmak için bu vilayete hava saldırısı düzenlemişti.

News Code 1893588
https://tr.mehrnews.com/news/1893588/

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