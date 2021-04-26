Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a İHA'lı operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen Ordusu ve gönüllü halk birliklerinin bugün Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Melik Halid hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediğini duyurdu.
Yahya Seri, bu operasyonun "Kasıf- K2" tipi İHA ile yapıldığını söyledi.
Seri, Hamis Muşayt’te bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
Yemenli sözcü, bu operasyonun Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırılarına ve kuşatmalarına devam etmesine karşı düzenlediğini açıkladı.
yorumunuz