Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a İHA'lı operasyon

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Melik Halid hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.
Yahya Seri, Yemen ordusunun dün gece Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Melik Halid hava üssünü 2 adet "Kasıf- K2" tipi İHA ile vurduğunu bildirdi.
Melik Halid hava üssünün tam isabetle hedef alındığını belirten Seri, bu operasyonun Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırganlık ve kuşatmasına karşı yapıldığını açıkladı.
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