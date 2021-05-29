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29 May 2021 09:05

Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a İHA'lı operasyon

Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a İHA'lı operasyon

Yemen ordusu dün gece Suudi Arabistan’ın güneyindeki Melik Halid hava üssünü 2 adet  "Kasıf- K2" tipi İHA ile vurdu.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Melik Halid hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Yahya Seri, Yemen ordusunun dün gece  Suudi Arabistan’ın Hamis Muşayt kentindeki Melik Halid hava üssünü 2 adet  "Kasıf- K2" tipi İHA ile vurduğunu bildirdi.

Melik Halid hava üssünün tam isabetle hedef alındığını belirten Seri, bu operasyonun Suudi koalisyonunun Yemen’e yönelik saldırganlık ve kuşatmasına karşı yapıldığını açıkladı.

News Code 1894704
https://tr.mehrnews.com/news/1894704/

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