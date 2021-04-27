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27 Nis 2021 11:30

Ensarullah: Yabancı güçler Marib'den çıkmalı

Ensarullah: Yabancı güçler Marib'den çıkmalı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Marib savaşının ancak yabancı güçlerin bu kenti terketmeleri durumunda duracağını söyledi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Yemen’in Marib vilayetinin son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Muhammed Ali el-Husi, “Ne Marib’de ne de Yemen’in herhangi bir yerinde askeri çözüm istemiyoruz. Ancak Suudi Arabistan, BAE, ABD ve İngiltere dahil olmak üzere saldırganlar, abluka altındaki Yemen halkına askeri bir seçenek dayatmaktadır” dedi.

El-Husi, “Saldırganlara Marib savaşının ancak yabancı güçler, IŞİD ve El-Kaida gibi terör örgütlerinin bu kenti terketmesi durumunda duracağını söylüyoruz. Yabancı güçlerin Marib’i terketmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerinde bulundu.

News Code 1893987
https://tr.mehrnews.com/news/1893987/

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