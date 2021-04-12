Yemen güçleri yine Suudi petrol şirketi Aramco'yu vurdu

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Suudi Arabistan'a karşı "30 Şaban" adlı geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Seri, Suudi Arabistan'daki bazı hassas alanları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'yu 10 insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını duyuran Seri, "Operasyonda Hamis Muşayt ve Cizan'daki Suudi askeri üsleri de 5 adet K2 tipi insansız hava aracı ve iki adet Bedir-1 balistik füzesi tarafından hedef alındı." dedi.

Yahya Seri, "30 Şaban Operasyonu dün Pazar akşamı başladı ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Bu harekatın hedeflerine tam olarak ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırganlığı devam ettiği sürece operasyonların da artarak sürdürüleceğini belirtti.