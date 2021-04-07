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7 Nis 2021 09:24

Yemen'den Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” üssüne İHA'lı operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” üssüne İHA'lı operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediğini duyurdu.

Al Masirah TV kanalının haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin Suudi Arabistan'daki “Melik Halid” hava üssüne İHA’lı operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yahya Seri, bu operasyonun iki adet "Kasıf- K2" tipi İHA ile yapıldığını söyledi.

Seri, söz konusu İHA’ların belirlenen hedeflere doğrudan isabet ettiğini belirtti.

Yemenli yetkili bu operasyonun Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırılarına ve kuşatmalarına devam etmesine karşı düzenlediğini açıkladı.

News Code 1893510

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