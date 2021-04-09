Yemen güçleri Suudi Arabistan'ın Cizan Havaalanı'nı vurdu

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Cizan Havaalanı'nı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını bildirdi.

Havalimanındaki uçak hangarının vurulduğunu belirten Yahya Seri, sabahın erken saatlerinde icra edilen operasyonda bir adet "Kasıf-k2" adlı İHA kullanıldığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.