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21 Nis 2021 12:24

ABD’nin Ermeni “soykırımını” tanıması ilişkilere daha fazla zarar verecek

ABD’nin Ermeni “soykırımını” tanıması ilişkilere daha fazla zarar verecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni soykırımını tanımasının ikili ilişkilere daha fazla zarar vereceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni soykırımını tanımasının ikili ilişkilere daha fazla zarar vereceğini söyledi. Bu tür bir girişiminin yasal bir bağlayıcılığı ve faydası olmayacağını, aksine ilişkilere zarar vereceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer ABD ilişkilerin daha fazla kötüleşmesini istiyorsa karar onların” dedi.

2019’da ABD Senatosu, Türkiye’yi kızdıran tarihi bir hamleyle, cinayetleri soykırım olarak tanıyan bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti.

News Code 1893860
https://tr.mehrnews.com/news/1893860/

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