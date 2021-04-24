İran'dan Pakistan ve Hindistan'a uçuş yasağı kararı

İran, Pakistan ve Hindistan'da 'çifte mutasyona' uğramış koronavirüsün tespit edilmesinin ardından, bu iki ülke ile uçak seferlerini durdurdu

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Muhammed Hasan Zeybahş, "Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre Hindistan ve Pakistan ile karşılıklı uçuşlar bu gece yarısından itibaren yasaklanacak." dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edildi. Bu sayıyla günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Öte yandan sağlık sisteminin çökme noktasında belirten uzmanlar, çok sayıda hastanede yatak sayısı ve oksijen tüpünün yetersiz olduğunu ifade etti.

Pakistan'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.