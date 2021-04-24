Ruhani'den "Hindistan varyantı" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ruhani, ülkenin koronavirüs durumuna değinerek, “Önümüzdeki iki hafta çok kritik, sağlık kurallarının uyulması için denetim alanındaki çalışmaları yoğunlaştırmaktan başka seçeneğimiz yok. Sağlık protokollerine uyanların oranı yüzde 90’ı geçemezse 4. dalgayı atlatamayız.” dedi.

Hindistan'da tespit edilen yeni varyant konusunda uyarıda bulunan Ruhani, “Halihazırda Hindistan varyantı tehlikesiyle karşı karşıyayız, bu virüsün ülkeye girmemesi için özen göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"COVAX kapsamında 178 milyon dolalık aşı almak istiyoruz, fakat bu miktar paranın aktarma işlemini yapmak çok zor. Bazıları ülkenin nasıl yönetildiğini ve yaptırımların nasıl bir etki bıraktığını bilmiyor. Yaptırımlar, İran tarihinde işlenmiş en büyük cinayettir. Aşı alımı için 1.5 milyar dolara ihtiyacımız var. Vatandaşlar aşı temininin bizim için bir öncelik olduğunu ve parasının hükümet tarafından sağlanacağını bilmeli."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Hükümet olarak yerli aşı üretimini var gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.