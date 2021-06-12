  1. Ekonomi
12 Haz 2021 14:28

İranlı yetkili:

Kıgızistan'a uçak seferleri başladı

Kıgızistan'a uçak seferleri başladı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle durdurulan Meşhed-Bişkek uçak seferleri yeniden başladı.

Rezevi Horasan Havalimanları Genel Müdürü Mahmud Amani Beni, Meşhed kentinden Kıgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçak seferlerinin başladığını duyurdu.

Mahmud Amani Beni, "Meşhed'deki Uluslararası Şehit Haşiminejad Havalimanı'ndan her Perşembe Bişkek'e bir uçak seferi gerçekleştirilecek." dedi.

Yurt dışı uçak seferlerinin yapıldığı noktalara ilişkin Mahmud Amani Beni, "Şehit Haşiminejad Havalimanı'ndan şu anda yurt dışındaki 10 noktaya sefer düzenleniyor. Bunlar Bişkek, Duşanbe, Doha, İstanbul, Kandahar, Herat, Necef, Mezar-ı Şerif, Kabil ve Dubai'dir." diye konuştu.

News Code 1894977
https://tr.mehrnews.com/news/1894977/

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