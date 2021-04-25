Suriye'den korona aşısı için Çin'e teşekkür

Çin Uluslararası Radyosu'na (CRI) göre, Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen COVID-19 aşıları, dün öğleden sonra Şam Havalimanı’na ulaştı. Aşıların teslimat törenine Suriye Sağlık Bakanı Hasan Gabaş ve Çin’in Şam Büyükelçisi Feng Biao katıldı.

Suriye Sağlık Bakanı Hasan Gabaş konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, sağladığı yardımlardan ötürü Çin’e teşekkür etti. Gabaş, Sinopharm tarafından geliştirilen aşıların küresel çapta testlerden geçtiğini ve aşıların güvenirliğinin ve etkinliğinin kanıtlandığını söyledi.

Gabaş ayrıca, Çin’in bağışladığı aşıların Suriye’deki aşılama sürecinin güvence altına alınmasına destek verdiğini dile getirdi.