Terör saldırıları Afgan halkının güçlü iradesini etkileyemez

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani’ye mektup gönderdi.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda, Kabil’deki saldırı nedeniyle çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Ramazan ayında Afganistan halkını son derece rahatsız eden bu terör saldırısı şiddetle kınandı.

Galibaf, olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

Söz konusu mektupta, “Eminim ki bu tür korkakça saldırılar, dost ve kardeş Afganistan halkının kalıcı güvenlik ve kalkınma sağlama ve kendi kaderini belirleme konusundaki güçlü iradesini etkilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Deşti Berçi semtinde önceki gün bir lisenin giriş kapısında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.