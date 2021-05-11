Müslümanlar, Siyonist Rejim'in soykırımına karşı duracak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa’ya saygısızlığını ve Filistin halkına özellikle o topraklardaki çoçukları öldürmekle işlediği cinayetlerini kınadı.

Muhammed Bakır Galibaf, “Siyonist Rejim insan haklarına hiçbir şekilde saygı göstermiyor ve biz her gün onların cinayetlerine tanık olmaktayız. Küresel insan hakları nerede; neden böyle bir cinayetin karşısında kimse hiçbir şey söylemiyor?” dedi.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar İslam ümmetinin bu soykırıma karşı durduğundan emin olmalılar ve Gazze halkının Siyonist Rejim'e nasıl direndiğini görüyoruz.

Buradan katil bir rejimle ilişkilerini normalleştirmek isteyen gerici ülke liderlerine, İslam ümmeti ve direniş şehitlerinin bu cinayetlere karşı duracağını ve zafer kazanacağını söylüyorum."

Galibaf ayrıca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 65’den fazla oruçlu kız ve annelerinin şehit düşmesine ve en az 160 sivilin yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınayarak, Afganistan halkı ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi.