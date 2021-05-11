İranlı yönetmen Mecidi'den Kabil'deki okul saldırısına tepki

İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi, Afganistan'ın başkenti Kabil’de bir okula düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

Yönetmen Mecidi olaya ilişkin kaleme aldığı bir yazıda, "Şuurun azaldığı, renkli sloganların arttığı 21. yüzyıla ve insanların ırk, renk, milliyet ve inançlarına göre değer verildiği bir çağa hoş geldiniz.

Batılıysanız değerli, Afgan iseniz unutulmuşsunuz demektir; Hele Şii ve Müslümansanız kanınız döküldüğünde hiç kimse kaygı duymaz.

Adaletin bu beyhude çağın anlamsız kelimesi olduğu bir dönemde yaşamaktan dolayı çok üzgünüm.

Keşke ölseydik ve adalet ile insanlığın ölümünü görmeseydik ve Afganistan’da Hazara halkından onlarca masum kızın şehit olmasının bu denli skandal sessizlikle karşılanmasına tanık olmasaydık." ifadelerini kullandı.

8 Mayıs'ta iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e, yaralananların sayısı ise 165'e çıktığı açıklanmıştı.