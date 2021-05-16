İranlı Bakan: Milli süper bilgisayar "Simurg" faaliyete başladı

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin katılımıyla İranlı uzmanların geliştirdiği "Simurg" adlı süper bilgisayarının tanıtımı gerçekleşti.

Bakan Azeri Cehromi konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada süper bilgisayar "Simurg" faaliyete sunulduğunu belirterek, "İlerleme daha hızlı bir şekilde devam ediyor; Simorgh'un 100 katı kapasiteli bir sonraki süper bilgisayarın yapımına bugün başlandı." dedi.

Azeri Cehromi, "İranlı kızlarımızın bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki çabalarına teşekkür etmek için yeni süper bilgisayarın adı 'Meryem" olacak. İranlı kadın matematikçi Meryem Mirzahani'nin anısına." ifadelerini kullandı.

"Matematiğin Nobeli" olarak adlandırılan Fields madalyasına layık görülen ilk ve tek kadın olan İranlı Meryem Mirzahani, 14 Temmuz 2017'de yaşamını yitirdi.