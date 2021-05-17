Filistin direniş gruplarından Ayetullah Hamanei'ye teşekkür mektubu

Filistin direniş grupları, Dünya Kudüs Günü'ndeki konuşmasında Filistin davasına yönelik sergilediği yaklaşımlar nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye ayrı ayrı teşekkür mektupları gönderdiler.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (Genel Komutanlık ve Siyasi Büro), Fetih İntifada Hareketi, Filistin Halk Mücadelesi Cephesi ve Filistin Güçleri İttifakı tarafından gönderilen mektuplarda İran'ın İslam ülkeleri ve direniş güçlerinin birliğinde büyük rol oynadığına dikkat çekilerek, Şehit General Kasım Süleymani'nin Kudüs davasının önemli ismi olduğu ve her zaman saygıyla anıldığı vurgulandı.

Mektuplarda ayrıca İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kudüs meselesi ile görüşlerinin Filistinli direniş grupları için bir yol haritası olduğu ifade edildi.