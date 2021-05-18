Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Filistinlilerin haklarını savunmak küresel bir sorumluluktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısıdna Hatipzade, Siyonist Rejim'in Filistin halkına yönelik cinayetlerini kınamak için Arapça bir açıklamada bulunarak, “İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist Rejim’in Gazze Şeridi’ne ve savunmasız Filistin halkına başlattığı ve kadın ve çocukların da dahil olduğu onlarca sivilin şehit düşmesine ve birçok konut ve evin yıkılmasına neden olan insan hakları ve uluslararası hukukun ihlali olan barbarca cinayetlerini şiddetle kınıyor.

Filistin haklarının gerçekleştirilmesi sadece bir Arap-İslam meselesi değil, aynı zamanda küresel bir sorumluluk gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti, İslami milletler ve mazlumları savunmaya kararlı dünyadaki tüm özgürlük seven milletlerle birlikte Filistin halkının yanındadır ve hükümetler ile uluslararası kuruluşların saldırgana karşı kabul edilemez tarafsızlıklarını sona erdirmek istiyor. Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi'ni kendi misyonunu ve görevini yerine getirmeye ve sahte Siyonist Rejimine saldırganlığına derhal son vermesi için baskı yaparak Filistin halkının haklarının ihlal edilmesine izin vermemeye çağırıyoruz.

Filistin meselesinin tek çözümü, Müslümanlar, Hıristiyanları ve Yahudiler dahil olmak üzere tüm gerçek Filistin sakinlerinin katılımıyla bir referandum yapmaktır. Yakın gelecekte Filistin'in özgür, güvenli ve işgalden kurtarılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Velayeti ve Heniyye telefonda Filistin'i görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler konusunda Velayeti'ye bilgi veren Heniyye, "Siyonist düşman, direniş karşısında güçsüz kaldığı için sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alıyor." dedi.

Filistin halkının direnişine vurgu yapan Heniyye, yaptıkları tüm çabaların Kudüs için olduğunu belirterek, Filisitnlilerin Kudüs konusunda fikir birliğine sahip olduğunu aktardı.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 14 bin 319 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 2094'ü hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 765 bin 485'e çıktı, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77 bin 222 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 242 bin 23'e ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 151 bin 487 oldu.