Heniyye'den Ayetullah Hamanei’ye önemli “Filistin” mektubu

Hamas İslami Direniş Hareketi Lideri İsmail Heniyye, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye yazdığı bir mektupta işgal altındaki topraklarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İsmail Heniyye'nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Değerli zatıâliniz son günlerde Siyonist rejimin terör eylemlerini ve cinayetlerini görmüşsünüzdür; Aynı zamanda İslam ümmeti ve tüm dünya da bu eylemlere tanık olmuştur. Bu cinayetler, son 15 yılda kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ndeki kadın ve erkeklere karşı işlenmektedir.

Filistinlilere karşı yapılan cinayetler tam olarak 13 Mayıs’ta işgalci Siyonist güçleri ve yerleşimcilerinin işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa Camisi ve Şeyh Cerrah Mahallesine yönelik düzenlediği saldırılarla birlikte başlamıştır. Milletimiz Siyonist Rejim’in saldırganlığının karşısında sabırlı olmayı yeğledi. Hamas İslami Direniş Hareketi olarak bu saldırılara kararlı bir şekilde karşılık vermeyi üzerimize düşen bir görev olarak görmekteyiz.

Siyonist düşmanın Filistin halkına ve özellikle işgal altındaki Kudüs kentindeki topraklarına ve kutsal mekanlarına yönelik acımasız cinayetlerin önlenmesi için Arap devletleri, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumdan azimli bir duruş sergileyip derhal harekete geçmesini istiyoruz."

Heniyye ayrıca aşağıdaki konuların yerine getirilmesi için Siyonist İsrail'e baskı yapılmasını istedi:

1. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik uygulanan terör eylemlerinin acilen durdurulması.

2. İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa Camisi’ne yönelik tüm saldırı eylemlerinin durdurulması, aynı zamanda Kudüs sakinlerini göçe zorlama planı ve Yahudileştirme politikası ile işgal altındaki Kudüs, özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi ile ilgili zalimce kararların durdurulması.

3. İşgalci Siyonistlerin Mescid-i Aksa Camisi’nden uzak durması ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen Filistinli muminlerin Mescid-i Aksa'da özgürce dolaşabilmesi için bu kutsal mekana yönelik saldırıların durdurulması.

