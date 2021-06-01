Hamas'tan 'öfke cuması' çağrısı

Hamas yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınlarını, işgal güçleri hükümetinin itibarını korumak için gerçekleştirilen umutsuz bir girişim şeklinde değerlendirdi.

Filistinlileri, Batı Şeria'daki şehirlerde gelecek cumayı "öfke günü" haline getirmeye davet eden Hamas, kalabalıklar halinde tüm temas noktalarında toplanılması, yerleşimler arasındaki yolların kesilmesi, İsrail rejiminin himayesinde kendilerine oldubitti dayatmaya çalışan yerleşimciler karşısında tırmanış çağrısında bulundu.

Bu saldırıların daha fazla direniş ve engelleme ile karşılaşacağı aktarılan açıklamada, Filistin halkının, topraklarını ve kutsal değerlerini savunma ile ulusal kurtuluş projesine katılmaya; işgal güçleri ve yerleşimciler karşısında kapsamlı bir direnişi etkinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.

İşgal güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenliyor. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kaynak: Akit TV