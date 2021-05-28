İşgalci rejimi destekleyenler hesap vermeli

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen Filistin konulu oturumda konuşma yaptı.

Bekayi Hamane, "İşgal altındaki Filistin'in durumdan konuşurken şu gerçekleri daima aklımızda tutmalıyız: Filistin, son yıllarda küçülen bir ülkedir ve Filistinliler, uzun yıllardır acımasız bir şekilde insan haklarını ihlal eden askeri ve ırkçı bir rejimin çerçevesi içinde yaşıyorlar." dedi.

Bekayi Hamane ayrıca, "Filistin'in işgali uzlaşı veya sessizlik vasıtasıyla devam ederse, insanlığa karşı savaş suçu işleyenler için dokunmazlık verilirse bölgedeki şiddet bitmeyecektir.” ifadesini kullandı.

İranlı yetlili sözlerine şöyle devam etti:

"Filistinlilere karşı işlenen cinayetler konusunda rejimin sorumluluğu üstlenmesi ve adaletin uygulanması uluslararası toplumun acil bir talebi haline gelmelidir. Siyonist Rejim’in suçlarını ve zulmünü ‘meşru müdafaa hakkı’ diyerek rejime destek verenler ise savaş suçu işleyenlere destek sağlamak, katillere casaret vermek ve adaletin uygulanmasını engellemekten sorumlu tutulmalıdır.”

“Filistinli mağdurlar ile Siyonist saldırganları eşit olarak görmek temelsiz ve insanlık dışı bir görüştür.” diyen İranlı yetkili, tek çözümün Filistinli mülteciler dahil Filistin'in tüm ana sakinlerinin bu ülkenin kaderini belirlemek için referanduma gitmesi olduğunu kaydetti.

BM, İsrail rejiminin insan hakları ihlallerini soruşturacak

Bu oturumda BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail rejiminin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.