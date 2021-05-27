Gazze'deki insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 'Filistin Özel Oturumu'na video konferans yöntemiyle katılan Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türk medyasına göre Çavuşoğlu, İsrail'in saldırılarıyla ilgili "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız" ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır" dedi.