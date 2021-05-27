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27 May 2021 17:45

Çavuşoğlu:

Gazze'deki insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır

Gazze'deki insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'Filistin Özel Oturumu'nda Siyonist İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 'Filistin Özel Oturumu'na video konferans yöntemiyle katılan Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Türk medyasına göre Çavuşoğlu, İsrail'in saldırılarıyla ilgili "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız" ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır" dedi.

News Code 1894682
https://tr.mehrnews.com/news/1894682/

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