  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 May 2021 09:51

Gazze'de şehit olan 66 çocuk anıldı

Gazze'de şehit olan 66 çocuk anıldı

Gazze’de yaşayan Filistinli çocuklar, Siyonist saldırılarında şehit düşen 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

İHA'ya göre, Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan Siyonist saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail rejimi ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi şehit olmuş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

El Fetih-Demokratik Reform Bloğu tarafından Gazze'de düzenlenen anma etkinliğine katılan onlarca Filistinli çocuk, İsrail saldırılarında şehit düşen 66 çocuğu anmak için 66 mum yaktı.

Etkinlik, Al-Kolak ailesinin şehir merkezindeki Al-Wahda Caddesi üzerinde bulunan ve 16 Mayıs'ta İsrail saldırısı sonucu yıkılan evinin enkazı üzerinde gerçekleştirildi. İşgal rejiminin 16 Mayıs'ta bölgeye düzenlediği saldırıda 46 kişi şehit düşmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Etkinliğe katılan çocuklar, ellerinde saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını, Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyarak, uluslararası topluma kendilerini İsrail saldırılarından koruması çağrısında bulundu.

News Code 1894755
https://tr.mehrnews.com/news/1894755/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler