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2 Haz 2021 10:22

Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, Siyonist İsrail'in 2010 yılında Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, saldırının 11. yılı sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Mavi Marmara yolcularına karşı işlediği katliam tam anlamıyla bir savaş suçudur. İnsanlık tarihinin en çirkin suçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail'in bu saldırı ile Gazze Şeridi ve Filistin ile dayanışma içinde olmak isteyen herkesi caydırmak istediğine dikkati çeken Kasım, şöyle devam etti:

"Bu olay, başta gemideki Türkler olmak üzere aktivistlerin taşıdıkları insani kahramanlığın boyutunu ve insan ilkelerini savunmak ve kuşatma altındakilere destek olmak için canlarını veren şehitlerin insani davranışlarındaki asilliği teyit etmiştir."

Kasım, "Mavi Marmara gemisi olayı, bu kahramanlığın arkasındaki Türk halkının nezdinde Filistin davasının derinliğini, konumunu ve İsrail suçlarına karşı duydukları derin öfkeyi göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

Mavi Marmara gemisine İsrail rejiminin uluslararası sularda düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti. 

Kaynak: AA

News Code 1894799
https://tr.mehrnews.com/news/1894799/

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