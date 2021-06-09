İran bölgede barış ve istikrar arayışında

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Jean Arnault ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif, barış sürecinin herhangi bir dış baskı olmaksızın tüm Afganlar ve Yemenlilere ait olması gerektiğini belirtti.

Bakan Zarif, BM Genel Sekreteri'nin Yemen ve Afganistan elçisi ile Tahran'da yaptığı görüşmelerin verimli ve faydalı olduğunu belirterek, İran'ın bölgede her zaman barış ve istikrar arayışında olduğunu bildirdi.