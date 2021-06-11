Yemen Ensarullah Hareketi'nden ABD'nin yaptırım kararına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin yaptırım kararına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Muhammed Ali el-Husi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Yemen’de savaş seçeneği ABD’nin önceliğidir ve aynı zamanda yalandan barış yanlısı olduğunu göstermeye çalışıyor.

Yemen'de barış sağlamak gerekçesiyle yeni yaptırımların uygulanması barışı engelleyecek ve sonuç vermeyecektir.

Merkez bankası ve fabrikalardan sonra özel sektörü hedef almak ve kuşatma yoluyla Yemen halkını aç bırakmak ve maaşlarının ödenmesini engellemek ülke ekonomisini çöketmeyi amaçlayan yeni bir cinayettir."

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen Ensarullah Hareketi'ne milyonlarca dolar finansman sağladıklarını iddia ettiği 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirmişti.