BM temsilcisi ile Ensarullah lideri Yemen'i görüştü

Al Masirah TV kanalına göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün akşam başkent Sana'da Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi ile görüştü.

Görüşmede Abdulmelik el-Husi, Yemen'deki insani krizin siyasi ve askeri boyutlardan ayrı tutulması gerektiğini belirterek insani krizin çözülmesinin diğer dosyalara bir giriş kapısı konumunda olduğunu aktardı.

Abdulmelik el-Husi ayrıca, gıda, tıbbi ilaç ve petrol ürünlerinin ülkeye girişini engelleyen işgalci koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka konusunda Birleşmiş Milletler'in yapıcı bir rol üstlenmemesine dikkati çekti.

Ensarullah lideri, BM yetkilisinden saldırgan devletlerle ortaklık yapmak yerine, Yemenlilerin gıda, tıbbi ilaç ve petrol ürünlerine erişim gibi temel hakları ilr ilgili net bir tavır sergilemesini istedi.

Sadırgan Arap devletlerine seslenen El-Husi, "İgalci ülkeler Yemen halkına yönelik kuşatma seçeneğine başvurmanın mevcut tutumlarını güçlendireceğini düşünürlerse demek ki bir kuruntu içindeler." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.