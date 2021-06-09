Zarif'ten BM'de oy kullanma hakkı için Guterres'e mektup

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) oy hakkının iptal edilmesi ile ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Zarif, ABD’nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeme yapılmadığını belirterek, İran’ın oy hakkının iptal edilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Zarif’in kaleme aldığı mektupta, “Sizin ve aslında tüm dünyanın bildiği üzere, İran halkı, Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararının ardından (ve bugüne kadar halefi tarafından pazarlık aracı olarak kullanılan) en eşi benzeri görülmemiş ekonomik savaşa (aslında ekonomik terörizm) maruz kalmıştır." denildi.

İran halkının BM’de oy kullanma hakkından mahrum bırakılarak cezalandırılmasını “mantıksız ve yanlış” olarak nitelendiren Zarif’in mektubunda, “İran halkı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesinin baskısı sonucu (bırakın BM borcunu ödemeyi) tıbbi ilaç ve gıda satın almak için para ve mali kaynaklarını aktarmaya zorlanyor. Ne yazık ki BM Sekreterliği son 3 yılda bu insanlık suça karşı kayıtsız kalmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden birinin, başka bir devletin yasadışı ve tek taraflı eylemlerinden kaynaklanan, kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle haklarından mahrum bırakıldığından duyduğu üzüntüyü dile getiren Zarif, "BM Antlaşması, Genel Kurul'a ödeme yapmayan üyenin kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar verme yetkisi verir; bu durumda üye ülke yine de oy kullanabilecektir. Buna göre, İran İslam Cumhuriyeti, oy hakkının askıya alınmasını reddediyor." dedi.

Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e karşı mali yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sadık olduğunu ifade ederek, "İran yönetimi ABD'nin dayattığı tek taraflı ve illegal yaptırımlar kaldığı takdirde Birleşmiş Milletlere ve diğer uluslararası kuruluşlara olan borçlarını ödemek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

Daha önce Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada aralarında İran'ın aralarında olduğu 5 ülkenin aidatlarını zamanında ödeyemedikleri için oy kullanmaya hakları olmadığı belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullanmıştı.