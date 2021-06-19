Zarif, Antalya'da Tacik mevkidaşı ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ile görüştü.

Zarif görüşmede, İran'ın Tacikistan ile ilişkileri geliştirme iradesini vurguladı.

Afganistan'daki duruma dikkat çeken Zarif, "Bölgesel istikrarsızlaşmaya karşı mücadelede Tahran-Duşanbe işbirliği esastır ve iki ülkenin Afganistan'ın güvensiz hale gelmesini önlemek için birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

Muhammed Cevad Zarif bu ziyaret sırasında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Afganistan'ın eski Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile görüşmüştü.

Zarif ayrıca dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya gelmişti.