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16 Şub 2021 08:35

Zarif'ten "Soçi Toplantısı" açıklaması: Önceliğimiz bölge

Zarif'ten "Soçi Toplantısı" açıklaması: Önceliğimiz bölge

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Astana sürecini ilerletmek için Salı günü Soçi'de bir araya gelecek. Önceliğimiz bölge." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran aktif diplomasisi ilerliyor. Son haftalarda Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith,  Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve bugün ise Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştük." dedi.

Bakan Zarif ayrıca, "İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Astana sürecini ilerletmek için Salı günü Soçi'de bir araya gelecek. Önceliğimiz bölge" ifadesini kullandı.

Suriye konulu Soçi Toplantısı 16-17 Şubat günlerinde Rusya'nın Soçi kentinin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

News Code 1892545

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