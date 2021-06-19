Nijerya'da bir okula silahlı saldırı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir kız kolejine saldırı düzenlendi.

Motosikletli silahlı kişiler okulu basarak en az 80 öğrenci ve 5 öğretmeni kaçırdı. Saldırıda bir polis memuru öldürüldü, bir öğrenci de yaralandı.

Kaçırılan çocukların aileleri ve ekipler okul yakınındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.

Bazı eyaletlerde motosiklet yasak

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişiler Niger eyaletindeki bir medreseye saldırı düzenlemiş, 136 öğrenciyi kaçırmıştı.

TRT Haber