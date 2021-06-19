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19 Haz 2021 21:08

Nijerya'da bir okula silahlı saldırı

Nijerya'da bir okula silahlı saldırı

Nijerya'da okula düzenlenen silahlı saldırıda 80'den fazla öğrenci ile 5 öğretmen kaçırıldı. Bir polis öldürüldü.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde bir kız kolejine saldırı düzenlendi.

Motosikletli silahlı kişiler okulu basarak en az 80 öğrenci ve 5 öğretmeni kaçırdı. Saldırıda bir polis memuru öldürüldü, bir öğrenci de yaralandı.

Kaçırılan çocukların aileleri ve ekipler okul yakınındaki ormanlık alanda arama çalışmalarına başladı.

Bazı eyaletlerde motosiklet yasak

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişiler Niger eyaletindeki bir medreseye saldırı düzenlemiş, 136 öğrenciyi kaçırmıştı.

TRT Haber

News Code 1895188
https://tr.mehrnews.com/news/1895188/

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