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2 Tem 2021 11:06

Nijerya'da Boko Haram'a ağır darbe

Nijerya'da Boko Haram'a ağır darbe

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a büyük darbe indirildi. Örgüte yönelik operasyonlarda 73 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, 18-30 Haziran'da ordunun Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Onyeuko, örgüte ait silah, araçlar ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, operasyonlarda ayrıca teröristlerin rehin tuttuğu aralarında 27 çocuğun bulunduğu 55 kişinin de kurtarıldığını aktardı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1895470
https://tr.mehrnews.com/news/1895470/

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