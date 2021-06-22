İran milleti değişim için oy kullandı

İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Meşhed kentinde bulunan Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde konuşma yaptı.

Konuşmasının başında, kabine üyelerini seçerken önceliğinin halka hizmet olacağını belirten Reisi, halkın değişim için oy kullandığını ve etkili ve güçlü bir yönetim talep ettiğini belirtti.

Seyyid İbrahim Reisi, yönetiminin adalet arayacağına dikkati çekerek, İran'da adaletin genç neslin ve halkın yardımıyla sağlanacağına söz verdi.

İnsanların haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Reisi, kendisine oy veren ve oy vermeyen bütün İranlıların cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Seyyid İbrahim Reisi, seçimlere katılan herkese, özellikle bazı grupların tacizine rağmen yurtdışında sandık başına giden İranlılar'a bir kez daha teşekkür etti.

Reisi ayrıca, ülke genelinde COVID-19 aşısını yaptırma sürecini sona erdirmenin hükümetinin önceliği olacağını vurguladı.